СМИ сообщили о задержаниях на Баумана в Казани

После митинга после задержаний и репрессий в Казани СМИ сообщили о задержаниях активистов на улице Баумана.

Как сообщает «Казанский репортер», задержаны активисты «Социальной Альтернативы» из Москвы. Всего могли быть задержаны девять человек.

Причины задержания не сообщаются.

Напомним, что согласованный митинг объединенной оппозиции прошел сегодня на площади Тысячелетия. Он закончился принятием резолюции.



Ольга Плешкова