Новости общества

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Народ чем-то недоволен, раз он приходит сюда»: согласованный митинг в Казани в ограждении и под музыку

17:43, 14.02.2021
«Народ чем-то недоволен, раз он приходит сюда»: согласованный митинг в Казани в ограждении и под музыку
Фото: Максим Платонов

Митинг под команды аниматора

Подходившие сегодня на митинг на площадь Тысячелетия люди первым делом обращали внимание на громкую жизнерадостную музыку из динамиков Центрального стадиона и голос аниматора, диктующего танцевальные движения. Подобное музыкальное сопровождение навевало странное ощущение, напоминая сюжеты книг-антиутопий. Все спрашивали: «Что за мероприятие на стадионе?». В действительности на стадионе ничего не происходило, звук акустической системы был направлен на улицу, где и собирались протестующие. Вдоль дороги расположились несколько автомобилей ДПС, гаишинки активно проверяли водителей, рядом же дежурили один автозак и два больших автобуса, видимо, в ожидании буйных участников митинга.

Один из организаторов митинга против задержаний и репрессий и фальсификации выборов, представитель партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин рассказал корреспонденту «Реального времени», что митинг согласовали на 200 человек — больше Роспотребнадзор не разрешил. Люди спокойно проходили через рамку в специально отведенный, как многие говорили, «загон» перед цирком. По мере заполнения площадки толпа накапливалась за ограждением, где собралось народу, пожалуй, больше, чем на санкционированной площадке.

Люди спокойно проходили через рамку в специально отведенный, как многие говорили, «загон» перед цирком

«Ожили картины оккупации, когда нашу молодежь сгоняли палками»

Среди пришедших были люди разных возрастов, а кто-то даже приехал из Москвы поддержать своих единомышленников.

Удивило сегодня обилие пенсионеров, которые шли, чтобы поддержать молодежь.

— Людмила, 60 лет, — представилась женщина на митинге. — Я пришла действительно с лозунгом против задержаний и репрессий. То, что я 31-го видела, это было действительно ужасно. Как молодежь задерживали, как шестеро омоновцев бежали за одним подростком — это было конечно жутко.

— Она — профессиональный революционер. Но Путин был ее любимый президент! — полушутя сказал ее товарищ Рустам и добавил от себя — «за державу обидно».

— Для меня ожили картины, которые мне рассказывала мама о том, когда она была в оккупации в шестилетнем возрасте — когда ее старших брата и сестру увозили в Германию. Я это все увидела на кадрах, когда нашу молодежь сгоняли палками и дубинками. Для меня это стало просто ужасом, — сказала Эльмира, спутница Рустама и Людмилы.

По мере заполнения площадки толпа накапливалась за ограждением

— Я много не умею говорить, я человек взрослый, мне 65 лет. Прихожу сюда, чтобы показать: чем больше людей придет — просто молча, без криков, без актов агрессии… И люди, должны понять, верхушка, что народ чем-то недоволен, раз он приходит сюда. Значит надо обратиться к народу, спросить, что не так. Я за то, чтобы у людей было равноправие: не полиция нами командовала, а здравый смысл. Вот что такое Госдума? Теоретически — выборный орган народа. Какие законы там принимаются для народа? И я выхожу, чтобы показать: мы, взрослые люди, недовольны тем, что творится в стране. Я не боюсь свое недовольство сказать в глаза любому чиновнику, любому президенту, — высказался Сергей, пенсионер, ветеран военной разведки в период афганской войны.

Сергей возмутился по поводу условий митинга:

— За стадо баранов нас считают? За ограждения нас загнали, как рабов в древнем Риме. Это называется «организовали разрешенный митинг». Это позор!

— И здесь тоже какой-то цирк загнали в какой-то ущербный загончик, штук 10 автозаков насчитали в городе, пока сюда шли, — согласилась Стася из Москвы.

— Ершики раздают на входе, это символ коррупции. Пришел сюда сегодня с движением «Перемен», я им сочувствую, потому что они поддерживают Навального публично, мы поддерживаем их. А вообще я пришел как участник митинга против репрессий, полицейского насилия. Я не участвовал в двух митингах, полиция меня не пустила, нейтрализовали еще на подходе. Сегодня хотя бы выбрался на третий митинг. Прошу отметить важную деталь — с самого начала играет громкая музыка, это сделано специально, чтобы проезжающие люди думали, что здесь просто какие-то народные гуляния, — сообщил молодой человек по имени Андрей.

На входе возникли проблемы у представителей отдельных движений, но девушки, бойко отстаивая свои права, смогли пройти на огороженную площадку.

Марсель Шамсутдинов отметил, что единомышленники собрали митинг, чтобы защитить своих товарищей, «которые сидят по суткам и платят огромные штрафы»

Выступающие были громче музыки

Впрочем, ни музыка, ни сам небольшой огороженный пятачок у цирка не помешали людям собраться и сказать все, что они хотели. В начале митинга его организаторы вспоминали, как раньше разрешали собираться только на окраине и ранним утром. А теперь власти придумали новый ход — отвели площадку у стадиона, где хорошая акустическая аппаратура, чтобы можно было заглушить выступающих.

— Единовластный правитель, к сожалению, привел нашу цветущую, богатую страну к международной изоляции, к экономическому упадку, к несвободе. К тому, что мы должны, чтобы собраться, согласовывать за две недели митинги, а когда мы выходим на улицу, чтобы гулять, нас арестовывают, штрафуют на 10—20 тысяч, — заявил бывший руководитель отделения «Парнаса» Марсель Шамсутдинов.

Он отметил, что единомышленники собрали митинг, чтобы защитить своих товарищей, «которые сидят по суткам и платят огромные штрафы».

— Во-вторых, предложить реформу судебной системы, выборного законодательства и законодательства по борьбе с коррупцией. Все это мы осветим в нашей резолюции. Мы требуем, чтобы наши граждане, граждане России, имели вполне законное право гулять когда хотят, во сколько хотят и где хотят, если это происходит без нарушения закона. Мы требуем оправдать всех, подвергшихся административному взысканию за митинги 23 января и 31 января, — выступил Шамсутдинов.

Женщина в национальной одежде с множеством золотых ершиков в руке, эмоционально выступившая на татарском языке, сорвала аплодисменты толпы

По словам организаторов митинга, на выступления записались более 20 представителей от разных партий, в том числе «Яблоко», КПРФ, «Парнаса», «Левого фронта», движения «Перемен», «За новый социализм», а также обычных жителей разных районов Татарстана. Однако было много желающих выступить среди тех, кто не готовился заранее. Поэтому человек 10 вступили вне плана.

Женщина в национальной одежде с множеством золотых ершиков в руке, эмоционально выступившая на татарском языке, сорвала аплодисменты толпы. Она говорила о том, что в нашей стране хватает денег для дворцов и яхт, на содержание полиции с дубинками, но их не хватает на ЖКХ и здравоохранение.

Программа для демократов на ближайшие выборы

После двухчасовых выступлений митингующие приняли резолюцию из семи пунктов. В этом документе они призывают прекратить административные дела участников недавних шествий 23 и 31 января, освободить политзаключенных. Протестующие собираются добиться реформы судебной власти: судей, по их мнению, должны выбирать сами россияне. Участники митинга утверждают, что чиновники должны отчитываться не только за свои доходы, но и расходы тоже. Кроме того, они требуют роспуска всех избирательных комиссий, которые, по их словам, не оправдали ожидания людей, а также реформы выборного законодательства: снижения числа подписей с 15 тыс. до 1 тыс. за кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, регистрации кандидатов за залог в 1 млн рублей (чтобы никто их не смог снять с выборов), а также вернуть однодневное голосование.

Марсель Шамсутдинов сообщил, что резолюцию направят в Госдуму РФ, в Госсовет РТ и в высшую квалификационную комиссию Верховного суда РТ. По его словам, этот документ и есть «программа действий для демократической оппозиции на этот избирательный цикл выборов в Госдуму».

Участники сегодняшнего митинга планируют собирать подписи за своих кандидатов в Госдуму на открытых площадках, а также собираются поучаствовать в марше Немцова, который готовят на 27 февраля.

После митинга люди спокойно расходились. Но вскоре СМИ сообщили, что правоохранители все же задержали девушек из «Социалистической альтернативы», в том числе и гостей из Москвы — уже вдалеке от места митинга, на улице Баумана.

1/35
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Екатерина Аблаева, Александр Артемьев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также