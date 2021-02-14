«Народ чем-то недоволен, раз он приходит сюда»: согласованный митинг в Казани в ограждении и под музыку

Фото: Максим Платонов

Митинг под команды аниматора

Подходившие сегодня на митинг на площадь Тысячелетия люди первым делом обращали внимание на громкую жизнерадостную музыку из динамиков Центрального стадиона и голос аниматора, диктующего танцевальные движения. Подобное музыкальное сопровождение навевало странное ощущение, напоминая сюжеты книг-антиутопий. Все спрашивали: «Что за мероприятие на стадионе?». В действительности на стадионе ничего не происходило, звук акустической системы был направлен на улицу, где и собирались протестующие. Вдоль дороги расположились несколько автомобилей ДПС, гаишинки активно проверяли водителей, рядом же дежурили один автозак и два больших автобуса, видимо, в ожидании буйных участников митинга.

Один из организаторов митинга против задержаний и репрессий и фальсификации выборов, представитель партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин рассказал корреспонденту «Реального времени», что митинг согласовали на 200 человек — больше Роспотребнадзор не разрешил. Люди спокойно проходили через рамку в специально отведенный, как многие говорили, «загон» перед цирком. По мере заполнения площадки толпа накапливалась за ограждением, где собралось народу, пожалуй, больше, чем на санкционированной площадке.

Люди спокойно проходили через рамку в специально отведенный, как многие говорили, «загон» перед цирком

«Ожили картины оккупации, когда нашу молодежь сгоняли палками»

Среди пришедших были люди разных возрастов, а кто-то даже приехал из Москвы поддержать своих единомышленников.



Удивило сегодня обилие пенсионеров, которые шли, чтобы поддержать молодежь.

— Людмила, 60 лет, — представилась женщина на митинге. — Я пришла действительно с лозунгом против задержаний и репрессий. То, что я 31-го видела, это было действительно ужасно. Как молодежь задерживали, как шестеро омоновцев бежали за одним подростком — это было конечно жутко.

— Она — профессиональный революционер. Но Путин был ее любимый президент! — полушутя сказал ее товарищ Рустам и добавил от себя — «за державу обидно».

— Для меня ожили картины, которые мне рассказывала мама о том, когда она была в оккупации в шестилетнем возрасте — когда ее старших брата и сестру увозили в Германию. Я это все увидела на кадрах, когда нашу молодежь сгоняли палками и дубинками. Для меня это стало просто ужасом, — сказала Эльмира, спутница Рустама и Людмилы.

По мере заполнения площадки толпа накапливалась за ограждением

— Я много не умею говорить, я человек взрослый, мне 65 лет. Прихожу сюда, чтобы показать: чем больше людей придет — просто молча, без криков, без актов агрессии… И люди, должны понять, верхушка, что народ чем-то недоволен, раз он приходит сюда. Значит надо обратиться к народу, спросить, что не так. Я за то, чтобы у людей было равноправие: не полиция нами командовала, а здравый смысл. Вот что такое Госдума? Теоретически — выборный орган народа. Какие законы там принимаются для народа? И я выхожу, чтобы показать: мы, взрослые люди, недовольны тем, что творится в стране. Я не боюсь свое недовольство сказать в глаза любому чиновнику, любому президенту, — высказался Сергей, пенсионер, ветеран военной разведки в период афганской войны.

Сергей возмутился по поводу условий митинга:

— За стадо баранов нас считают? За ограждения нас загнали, как рабов в древнем Риме. Это называется «организовали разрешенный митинг». Это позор!

— И здесь тоже какой-то цирк загнали в какой-то ущербный загончик, штук 10 автозаков насчитали в городе, пока сюда шли, — согласилась Стася из Москвы.

— Ершики раздают на входе, это символ коррупции. Пришел сюда сегодня с движением «Перемен», я им сочувствую, потому что они поддерживают Навального публично, мы поддерживаем их. А вообще я пришел как участник митинга против репрессий, полицейского насилия. Я не участвовал в двух митингах, полиция меня не пустила, нейтрализовали еще на подходе. Сегодня хотя бы выбрался на третий митинг. Прошу отметить важную деталь — с самого начала играет громкая музыка, это сделано специально, чтобы проезжающие люди думали, что здесь просто какие-то народные гуляния, — сообщил молодой человек по имени Андрей.

На входе возникли проблемы у представителей отдельных движений, но девушки, бойко отстаивая свои права, смогли пройти на огороженную площадку.

Марсель Шамсутдинов отметил, что единомышленники собрали митинг, чтобы защитить своих товарищей, «которые сидят по суткам и платят огромные штрафы»

Выступающие были громче музыки

Впрочем, ни музыка, ни сам небольшой огороженный пятачок у цирка не помешали людям собраться и сказать все, что они хотели. В начале митинга его организаторы вспоминали, как раньше разрешали собираться только на окраине и ранним утром. А теперь власти придумали новый ход — отвели площадку у стадиона, где хорошая акустическая аппаратура, чтобы можно было заглушить выступающих.

— Единовластный правитель, к сожалению, привел нашу цветущую, богатую страну к международной изоляции, к экономическому упадку, к несвободе. К тому, что мы должны, чтобы собраться, согласовывать за две недели митинги, а когда мы выходим на улицу, чтобы гулять, нас арестовывают, штрафуют на 10—20 тысяч, — заявил бывший руководитель отделения «Парнаса» Марсель Шамсутдинов.

Он отметил, что единомышленники собрали митинг, чтобы защитить своих товарищей, «которые сидят по суткам и платят огромные штрафы».

— Во-вторых, предложить реформу судебной системы, выборного законодательства и законодательства по борьбе с коррупцией. Все это мы осветим в нашей резолюции. Мы требуем, чтобы наши граждане, граждане России, имели вполне законное право гулять когда хотят, во сколько хотят и где хотят, если это происходит без нарушения закона. Мы требуем оправдать всех, подвергшихся административному взысканию за митинги 23 января и 31 января, — выступил Шамсутдинов.

Женщина в национальной одежде с множеством золотых ершиков в руке, эмоционально выступившая на татарском языке, сорвала аплодисменты толпы

По словам организаторов митинга, на выступления записались более 20 представителей от разных партий, в том числе «Яблоко», КПРФ, «Парнаса», «Левого фронта», движения «Перемен», «За новый социализм», а также обычных жителей разных районов Татарстана. Однако было много желающих выступить среди тех, кто не готовился заранее. Поэтому человек 10 вступили вне плана.

Женщина в национальной одежде с множеством золотых ершиков в руке, эмоционально выступившая на татарском языке, сорвала аплодисменты толпы. Она говорила о том, что в нашей стране хватает денег для дворцов и яхт, на содержание полиции с дубинками, но их не хватает на ЖКХ и здравоохранение.

Программа для демократов на ближайшие выборы

После двухчасовых выступлений митингующие приняли резолюцию из семи пунктов. В этом документе они призывают прекратить административные дела участников недавних шествий 23 и 31 января, освободить политзаключенных. Протестующие собираются добиться реформы судебной власти: судей, по их мнению, должны выбирать сами россияне. Участники митинга утверждают, что чиновники должны отчитываться не только за свои доходы, но и расходы тоже. Кроме того, они требуют роспуска всех избирательных комиссий, которые, по их словам, не оправдали ожидания людей, а также реформы выборного законодательства: снижения числа подписей с 15 тыс. до 1 тыс. за кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, регистрации кандидатов за залог в 1 млн рублей (чтобы никто их не смог снять с выборов), а также вернуть однодневное голосование.

Марсель Шамсутдинов сообщил, что резолюцию направят в Госдуму РФ, в Госсовет РТ и в высшую квалификационную комиссию Верховного суда РТ. По его словам, этот документ и есть «программа действий для демократической оппозиции на этот избирательный цикл выборов в Госдуму».

Участники сегодняшнего митинга планируют собирать подписи за своих кандидатов в Госдуму на открытых площадках, а также собираются поучаствовать в марше Немцова, который готовят на 27 февраля.

После митинга люди спокойно расходились. Но вскоре СМИ сообщили, что правоохранители все же задержали девушек из «Социалистической альтернативы», в том числе и гостей из Москвы — уже вдалеке от места митинга, на улице Баумана.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, Александр Артемьев