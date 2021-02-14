Стало известно за что в Казани задержали активисток после согласованного митинга

Фото: "Казанский репортер"

На двух активисток «Социалистической альтернативы», которых задержали в Казани после согласованного митинга, составили административные протоколы по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации».

Как сообщает «Коммерсантъ», девушки на митинге использовали баннер о женской забастовке «против режима, угнетения и нищеты». По мнению страже порядка, такой плакат не соответствует заявленной теме мероприятия.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани на площади Тысячелетия сегодня прошел согласованный митинг против задержаний и репрессий. После митинга на улице Баумана задержали девять активистов «Социалистической альтернативы» из Москвы. Шестерых отпустили без составления административного протокола, одного молодого человека оставили на ночь в отделе полиции «Вишневский» за неповиновению требований полиции.



Ольга Плешкова