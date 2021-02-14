Сборная России досрочно выиграла Евротур, обыграв Чехию

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии (7:4) в заключительном матче этапа Евротура в Швеции.

В составе российской команды голами отметились Бардаков, Красковский, Коваленко, Мисюль, Подколзин, Бутузов и Чибриков. У чехов шайбы забрасывали Шпачек, Флек, Клок и Томашек.

Благодаря победе над Чехией сборная России досрочно за один до завершения турнира стала победителем Еврохоккейтура-2021. Это девятая победа российской команды в истории проведении Евротура (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021).

Напомним, в составе сборной России на Шведских играх выступал один представитель казанского «Ак Барса». Изначально на турнире должен был сыграть нападающий казанцев Артем Галимов, но он вынужденно отказался от участия из-за повреждения.