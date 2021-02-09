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Нападающий «Ак Барса» Галимов пропустит этап Евротура в Швеции

07:37, 09.02.2021
Нападающий «Ак Барса» Галимов пропустит этап Евротура в Швеции
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав команды на этап Евротура в Швеции.

Вместо нападающего «Ак Барса» Артема Галимова и форварда «Локомотива» Артура Каюмова вызваны Данила Моисеев («Витязь») и Герман Рубцов («Сочи»).

О причинах замены хоккеистов не сообщается.

Напомним, ранее в сборную России по хоккею был вызван защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.

Накануне стало известно, что капитаном национальной команды на Шведских играх станет форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.

СпортХоккей
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