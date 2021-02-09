Нападающий «Ак Барса» Галимов пропустит этап Евротура в Швеции
Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав команды на этап Евротура в Швеции.
Вместо нападающего «Ак Барса» Артема Галимова и форварда «Локомотива» Артура Каюмова вызваны Данила Моисеев («Витязь») и Герман Рубцов («Сочи»).
О причинах замены хоккеистов не сообщается.
Замены в национальной сборной: вместо Артура Каюмова («Локомотив») — Герман Рубцов («Сочи»), вместо Артема Галимова («Ак Барс») — Данила Моисеев («Витязь»)— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2021
Напомним, ранее в сборную России по хоккею был вызван защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.
Накануне стало известно, что капитаном национальной команды на Шведских играх станет форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.СпортХоккей
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