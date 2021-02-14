В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились. Об этом заявил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Он уточнил, что испытания завершились в декабре 2020 года. «Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена», — передает RT слова Боева.

Российская СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах.

В конце января армия России получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», предназначенные для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.



3 февраля в МИД России обменялись нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).