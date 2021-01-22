Новейший комплекс разведки «Пенициллин» поступил в российскую армию

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Армия России получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», предназначенные для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет, сообщает «РИА Новости».



Комплекс работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Для обнаружения артиллерии противника в нем используется совмещение звуковой и тепловой разведки — это делает его радиоэлектронное подавление невозможным. Комплекс устанавливается на шасси КАМАЗа, на подъемной мачте закреплен оптико-электронный модуль.