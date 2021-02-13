Марат Хайрутдинов ушел с должности руководителя Центра поддержки экспорта Татарстана

Марат Хайрутдинов покинул должность руководителя Центра поддержки экспорта Татарстана. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Он поблагодарил коллег ассоциации и предпринимателей за совместную работу и добавил, что продолжит оказывать поддержку по продвижению продуктов на экспортные рынки.

Причину своего ухода он не назвал, добавил лишь только, что «поставил перед собой новые цели».

Марат Хайрутдинов возглавлял Центр поддержки экспорта РТ с ноября 2018 года.



Ольга Плешкова