Хайрутдинов Марат Иршатович
Общая информация
Родился 9 мая 1980 года в Казани.
Образование
2002 г.— окончил Казанский государственный медицинский университет. Свободно владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2002-2009 гг. — заместитель директора ООО «Фирма «Исцеление» г. Казань.
2009-2013 гг. — канадская компания «Streit» г. Набережные Челны; генеральный директор «СТРЕЙТ КАМА».
2011-2013 гг. — управляющий производством/советник генерального директора группы компаний «Streit Group» в Дубаи/ОАЭ.
2013-2015 гг. — заместитель директора эмиратской компании «Kamaz Int’l Trading».
2015-2017 гг. — директор по проектам и развитию бизнеса Торгово-экономического представительства РТ в Дубае/ОАЭ.
2017 г. — директор представительства Внешнеторговой компании «Камаз» в Дубае.
С 19 ноября 2018 г. — руководитель центра поддержки экспорта РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 28
- Телефон: (843) 222-90-60
- Email: Marat.Hayrutdinov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 23.12.2020