Список персон

Хайрутдинов Марат Иршатович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 9 мая 1980 года в Казани.

Образование

2002 г.— окончил Казанский государственный медицинский университет. Свободно владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2002-2009 гг. — заместитель директора ООО «Фирма «Исцеление» г. Казань.
2009-2013 гг. — канадская компания «Streit» г. Набережные Челны; генеральный директор «СТРЕЙТ КАМА».
2011-2013 гг. — управляющий производством/советник генерального директора группы компаний «Streit Group» в Дубаи/ОАЭ.
2013-2015 гг. — заместитель директора эмиратской компании «Kamaz Int’l Trading».
2015-2017 гг. — директор по проектам и развитию бизнеса Торгово-экономического представительства РТ в Дубае/ОАЭ.
2017 г. — директор представительства Внешнеторговой компании «Камаз» в Дубае.

С 19 ноября 2018 г. — руководитель центра поддержки экспорта РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 28
  • Телефон: (843) 222-90-60
  • Email: Marat.Hayrutdinov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 23.12.2020

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