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Центр поддержки экспорта РТ возглавил Марат Хайрутдинов

11:28, 21.11.2018
Центр поддержки экспорта РТ возглавил Марат Хайрутдинов
Фото: скриншот export-rt.ru

Руководителем Центра поддержки экспорта Республики Татарстан стал Марат Хайрутдинов. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

На этом посту Хайрутдинов сменил Ульяну Ануфриеву, которая возглавляла Центр с 2015 года. До этого она работала начальником отдела инвестиционной и инновационной деятельности комитета экономического развития аппарата исполкома Казани.

Ранее Центры поддержки экспорта Татарстана и Удмуртии поделили второе место среди аналогичных структур в регионах России. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» и новых экспортеров, география и объемы экспортных поставок и другие показатели.

ОбществоВласть Татарстан
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