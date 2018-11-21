Центр поддержки экспорта РТ возглавил Марат Хайрутдинов

Руководителем Центра поддержки экспорта Республики Татарстан стал Марат Хайрутдинов. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

На этом посту Хайрутдинов сменил Ульяну Ануфриеву, которая возглавляла Центр с 2015 года. До этого она работала начальником отдела инвестиционной и инновационной деятельности комитета экономического развития аппарата исполкома Казани.

Ранее Центры поддержки экспорта Татарстана и Удмуртии поделили второе место среди аналогичных структур в регионах России. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» и новых экспортеров, география и объемы экспортных поставок и другие показатели.