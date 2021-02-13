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Под Казанью на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой

19:56, 13.02.2021
Под Казанью на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой
Фото: instagram.com/salmachi_online

Под Казанью на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой. Фото появилось в соцсети.

ДТП произошло в селе Богородское. Пользователи сообщают, что водитель поворачивал к дому, однако не рассчитал радиус и скатился в канаву.

Ранее в соцсетях сообщили о столкновении иномарки с КАМАЗом в районе рынка на улице Родина, а также о перевернувшейся фуре на границе Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, и еще об одной, которую развернуло поперек дороги на трассе М-7 около Дербышек.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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