Под Казанью на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой

Под Казанью на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой. Фото появилось в соцсети.

ДТП произошло в селе Богородское. Пользователи сообщают, что водитель поворачивал к дому, однако не рассчитал радиус и скатился в канаву.

Ранее в соцсетях сообщили о столкновении иномарки с КАМАЗом в районе рынка на улице Родина, а также о перевернувшейся фуре на границе Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, и еще об одной, которую развернуло поперек дороги на трассе М-7 около Дербышек.

Ольга Плешкова