В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами
В Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1.
По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима. Пока сообщается о 20 пострадавших.
После мощного землетрясения власти объявили об угрозе цунами, сообщает радиостанция «Говорит Москва»,
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами.https://t.co/YkmrAAZTIY pic.twitter.com/PV0BDcSaMx— #говоритмосква (@govoritmsk) February 13, 2021
Ранее в Грузии за неделю произошло три землетрясения.
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