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В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

19:41, 13.02.2021

В Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1.

По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима. Пока сообщается о 20 пострадавших.

После мощного землетрясения власти объявили об угрозе цунами, сообщает радиостанция «Говорит Москва»,

Ранее в Грузии за неделю произошло три землетрясения.

Ольга Плешкова
Общество
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