В Грузии в третий раз за неделю произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло вечером в воскресенье на юго-востоке Грузии, в 57 км от Тбилиси, фактически в том же месте, где на этой неделе уже дважды, в ночь на прошлое воскресенье и в минувшую субботу, фиксировались подземные толчки магнитудой 3.

Как сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, на сей раз землетрясение произошло в 21:58 по тбилисскому времени (20:58 по Москве) в том же регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари, передает «Интерфакс».

Очаг землетрясения находился на глубине 12 км (в прошлые разы очаги подземных толчков залегали на глубине 12 км и 13 км).

Сведений о пострадавших или разрушениях ни раньше, ни сейчас не поступало.