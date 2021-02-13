Организации ЖКХ в Татарстане задолжали за электроэнергию 103,5 млн рублей

В Татарстане по состоянию на 1 февраля совокупный долг за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики составил 103,5 млн рублей. Об этом было сказано в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.

При этом за год задолженность уменьшилась на 21,7 млн рублей. Платежные обязательства не выполнили коммунальщики в 12 муниципальных образованиях республики. В 8 из них долг в сравнении с тем же периодом прошлого года только увеличился. По итогам января долг коммунальщиков снизился на 6,2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Просроченная задолженность за электроэнергию исполнителей коммунальных услуг, к которым относятся управляющие компании и ТСЖ, образовалась в 19 муниципальных образованиях. Рост задолженности зафиксировали в 16 муниципалитетах, в том числе, в Казани и Набережных Челнах. Рост долга за январь — 30,5 млн рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

В январе потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана составило 2,8 млрд кВт/ч, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Татьяна Леухина