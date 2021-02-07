В январе потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,4% — причины

В январе потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана составило 2,8 млрд кВт/ч, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Региональное диспетчерское управление энергосистемой.

Причинами более высокого потребления электроэнергии стали похолодание и увеличение потребления предприятий автопромышленности, нефтепродуктов, а также рост потребления на собственные нужды тепловых электростанций.

Максимальное потребление электроэнергии в прошлом месяце было зафиксировано 18 января в 10:00. В тот момент средняя температура воздуха составила -23,3°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам 2020 года в Татарстане спрос на электроэнергию по итогам 2020 года снизился на 5%. В целом по России потребление снизилось на 2,3%. В числе основных причин сделка ОПЕК+, снизившая потребление энергии у нефтяной отрасли, теплая погода и последствия пандемии коронавируса. Кроме того, в первой половине года ухудшилась ситуация с собираемостью платежей, но к концу года она стабилизировалась. Просроченная задолженность на сегодня составляет более 280 млн рублей.