В Минэнерго РФ прокомментировали рост тарифов на электроэнергию для населения

Рост цен на электроэнергию ограничен инфляцией. Об этом заявили в Минэнерго РФ.

В прошлом году тарифы для населения росли не выше инфляции. Замглавы ведомства Павел Сниккарс заметил, что оптовые расценки никак не влияют на тарифы для населения, поскольку они полностью регулируются государством.

— Что касается оптовых цен, по которым энергию покупает наша промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса, — передает «РИА Новости» сообщение министерства.

Фото: pxhere.com

Сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что в 2020 году в России оптовые цены на электроэнергию достигли максимума. Их не сдержало максимальное за 10 лет падение спроса. Подорожание в основном произошло из-за рыночных надбавок. При этом регулятор «Совета рынка» считает, что цены на электроэнергию могут еще повыситься.



Напомним, в январе потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана составило 2,8 млрд кВт/ч, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины: похолодание и увеличение потребления предприятий автопромышленности, нефтепродуктов, а также рост потребления на собственные нужды тепловых электростанций.



Татьяна Леухина