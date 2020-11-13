Минниханов подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Согласно документу, он поднимется до 8 423 рублей.

Этот показатель устанавливается для расчета социальной доплаты к пенсии.

Закон был принят Госсоветом РТ 29 октября. Минниханов подписал его 13 ноября. Документ вступит в силу через 10 дней.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Ранее в Татарстане утвердили величину прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2020 года. Общий показатель составил 9 752 рубля, для пенсионеров он был утвержден на уровне 7 910 рублей.



Напомним, в Госдуме на этой неделе приняли в первом чтении законопроект, который изменит методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Теперь оба этих показателя предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

