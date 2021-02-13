В Татарстане отремонтируют 11 зданий Росгвардии за 110 млн рублей

В 2021 году ремонт ожидает 11 зданий территориального Управления Росгвардии по Татарстану, в Казани и за ее пределами. Общая сумма этих работ составляет 110,5 млн рублей.

Так, в Казани отремонтируют здание самого управления, спортзал и ведомственный гараж на Лево-Булачной, помещение УВО на Гарифьянова, а также еще один гараж — на улице Зорге. Также ремонт ожидает здания вневедомственной охраны в Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске, Бугульме, Заинске и Богатых Сабах.

Напомним, ранее стало известно, что Управление Росгвардии в Татарстане получит новое здание на улице Лазарева, строительство которого обойдется в 250 млн рублей.