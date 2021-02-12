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В Татарстане провакцинированы 35 125 человек

11:20, 12.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинированы 35 125 человек
Фото: realnoevremya.ru

На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 4 311, сообщил оперштаб Татарстана.

Вторую дозу получили 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжают работу 103 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами:

  • единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  • единый номер 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на одном из прививочных пунктов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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