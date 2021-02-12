В Татарстане провакцинированы 35 125 человек
На 12 февраля в Татарстане вакцинированы 35 125 человек. За сутки прививку от коронавируса сделали 4 311, сообщил оперштаб Татарстана.
Вторую дозу получили 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины.
В Татарстане продолжают работу 103 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами:
- единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на одном из прививочных пунктов.
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