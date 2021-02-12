В МЧС Татарстана предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий на территории республики.

По прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», 13 февраля в отдельных районах республики опустится туман, ночью и утром будет гололед. Ночью температура воздуха составит -6..-11°, утром ожидается 0..-5°, днем температура повысится до 0..+3°. Оттепель и мокрый снег с моросью могут привести к сходу снега с крыш зданий и наклонных поверхностей.

Фото: МЧС РТ

14 и 15 февраля в Татарстане резко существенно похолодает. В воскресенье температуры воздуха ночью понизятся до -8..-13°, при прояснениях до -17°, днем температуры составят -6..-11°. На дорогах будет очень скользко. В понедельник, 15 февраля, днем ожидается не выше -14..-19°. Днем пройдет небольшой снег. Ночью ожидаются метель и усиление ветра до 15 м/с.

По прогнозу синоптиков, 16—17 февраля морозы достигнут -24..-29°ночью и -17..-22° днем.

Ранее синоптики предупредили татарстанцев о сильной гололедице на дорогах.

Ольга Плешкова