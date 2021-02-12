Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Об этом он заявил эфире YouTube-канала Соловьев Live.

«В случае, если еще раз увидим, [...] что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.

Ранее Лавров уже комментировал, что Россия может прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если страны ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

Фото: Grzegorz Jereczek / wikipedia.org

На этой неделе появилась информация, что Евросоюз приступит к обсуждению антироссийских санкций 22 февраля, когда пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС. В марте новые ограничительные меры обсудят уже главы стран Европейского союза. Евросоюз допускает введение новых санкций в отношении России после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока реальным. В Совете Федерации считают, что новые санкции ЕС не отразятся на России.

Ольга Плешкова