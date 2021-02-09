В Совфеде считают, что новые санкции ЕС не отразятся на России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что новые санкции Евросоюза в отношении России не сильно отразятся на ситуации в стране.

«Весьма вероятно, что эти санкции будут приняты, но они на нас по большому счету никак не скажутся. Мы уже к этим санкциям привыкли, это уже постоянная несерьезная политика Евросоюза», — приводит RT слова члена Совфеда от Республики Крым.

Цеков также отметил, что заявления о возможности введения новых ограничительных мер показывают неспособность европейских политиков слышать аргументы российской стороны.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах начать обсуждение новых санкций в отношении России с 22 февраля.

Напомним, что Евросоюз допускает введение новых санкций в отношении России после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока реальным — по механизму, предусматривающему ограничения за нарушение прав человека.