В Совфеде считают, что новые санкции ЕС не отразятся на России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что новые санкции Евросоюза в отношении России не сильно отразятся на ситуации в стране.
«Весьма вероятно, что эти санкции будут приняты, но они на нас по большому счету никак не скажутся. Мы уже к этим санкциям привыкли, это уже постоянная несерьезная политика Евросоюза», — приводит RT слова члена Совфеда от Республики Крым.
Цеков также отметил, что заявления о возможности введения новых ограничительных мер показывают неспособность европейских политиков слышать аргументы российской стороны.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах начать обсуждение новых санкций в отношении России с 22 февраля.
Напомним, что Евросоюз допускает введение новых санкций в отношении России после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока реальным — по механизму, предусматривающему ограничения за нарушение прав человека.Общество
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