Лавров: Россия может на время прекратить общение с ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если страны ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

Такое заявление Лавров сделал во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — передает ТАСС слова министра.

Ранее главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

