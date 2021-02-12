Полицейский из Татарстана получил условный срок за смертельное ДТП в Саратовской области

Фото: Максим Платонов (архив)

Суд вынес приговор полицейскому из Татарстана за ДТП в Саратовской области. Он получил 3 года лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, сообщили в саратовском Следкоме.

Инцидент произошел в августе 2020 года на автодороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Полицейский за рулем технически исправного автомобиля Ford Focus ехал со стороны Энгельса в направлении Самары и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Getz под управлением 56-летнего жителя Ивантеевского района Саратовской области.

От полученных травм водитель Hyundai скончался в больнице, его пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Полицейский полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшей стороне моральный вред.

Ранее экс-следователь из Татарстана также стал виновником ДТП со смертельным исходом.

