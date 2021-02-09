COVID победим: как вакцинируют казанцев

На сегодняшний день вакцину от COVID-19 получили 24 тыс. татарстанцев. Из них 5,4 тыс. человек — сделали прививку второй дозой препарата. Всего республика получила уже 81 122 дозы вакцины «Спутник V», а количество пунктов для вакцинации от коронавируса в республике увеличили до 100. На одном из прививочных пунктов побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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