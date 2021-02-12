В России за сутки выявили 15 089 случаев заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 15 089, до 4 042 837. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост числа заболевших составил около 0,38%.

Выписались за сутки 20 720 человек, всего от коронавируса уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля возросла до 88% от общего числа заразившихся.

Умерли за сутки от коронавируса 507 человек, всего — 79 194 пациента. Условная летальность выросла до 1,96%.