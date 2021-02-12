Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку со своего поста

Глава организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио Есиро Мори подал в отставку с занимаемой должности. Об этом японский функционер объявил в ходе заседания исполкома оргкомитета «Токио-2020».

Такое решение 83-летний Мори принял из-за волны обвинений в сексизме в свой адрес после некоторых собственных скандальных высказываний в прессе.

«Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — сказал Мори.

Резонанс в обществе вызвали слова Мори о женщинах, которые, по его словам, говорят слишком много, из-за чего заседания исполкома затягиваются по времени. Через несколько дней после случившегося в Сети появилась петиция с призывом уволить функционера, которую подписали свыше 90 тысяч человек.

В начале 2000-х годов Мори занимал пост премьер-министра Японии. Главой оргкомитета Олимпиады в Токио он был назначен в 2014 году.

Напомним, накануне стало известно, что олимпийский чемпион из России Сослан Рамонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы.