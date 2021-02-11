Олимпийский чемпион Рамонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов пропустит летнюю Олимпиаду в Токио из-за травмы. Спортсмен сделал операцию на больном колене и пройдет процесс восстановления.

«У меня были порваны связки, а они после операции долго заживают. Про сроки восстановления мне скажут, наверное, в ближайшие дни, но ориентировочно я смогу начать заниматься через полтора месяца. А полный процесс восстановления займет месяцев пять-шесть максимум. К сожалению, получается, что я не успеваю восстановиться к чемпионату России и на Олимпиаду уже никак не попадаю», — сообщил борец.

Фото: wrestrus.ru

Рамонов выиграл Олимпийские игры — 2016 в Бразилии, а также в 2014 году стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Из-за травмы он пропустит предстоящий чемпионат России, который станет отборочным для Олимпиады в Токио.

Напомним, ранее о желании продолжить свои выступления до зимних Игр заявила чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.