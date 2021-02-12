В Челнах спасатели вывели на берег пьяного рыбака

Фото: МЧС РТ

В Набережных Челнах спасатели пришли на помощь нетрезвому рыбаку, который не мог дойти до берега. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Около половины второго ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что у плотины Нижнекамской ГЭС на льду лежит мужчина. Он был пьян и не мог добраться до дома.

Фото: МЧС РТ

Спасатели нашли его на нижнем бьефе с левой стороны, в 600 метрах от берега. 32-летнего рыбака доставили домой.

Ранее спасатели напомнили, что на льду водоемов проступает вода, покрытая толстым слоем снега, под которым могут скрываться промоины. При переходе по льду водоема нужно пользоваться проложенными тропами. А при поездке на рыбалку на мототехнике следует взять с собой веревки и лопаты. Эти инструменты помогут, если снегоход или «мотособака» застряли в рыхлом снегу или «прилипли» к мокрому льду.

Ольга Плешкова