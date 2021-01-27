В МЧС по Татарстану попросили рыбаков быть осторожнее в оттепель

Инспекторы ГИМС предупредили рыбаков об опасности оттепели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ ПО РТ.



Спасатели напомнили, что из-за потепления на льду водоемов проступает вода, покрытая толстым слоем снега, под которым могут скрываться промоины.

При переходе по льду водоема нужно пользоваться проложенными тропами. А при поездке на рыбалку на мототехнике следует взять с собой веревки и лопаты. Эти инструменты помогут, если снегоход или «мотособака» застряли в рыхлом снегу или «прилипли» к мокрому льду.

Фото: pxhere.com

На рыбалку лучше идти с товарищами, поскольку они всегда в случае необходимости смогут прийти на помощь. Любителям порыбачить в одиночестве лучше всего находиться в поле зрения других людей.

Перед уходом из дома нужно сообщить родным и близким о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения. С собой необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон, средства навигации и средства спасения.



25 января погода в Казани побила температурный рекорд 1985 года. Температура воздуха повысилась до +2,7 градуса. В 1985 году столбики термометров поднялись до +2,4 градуса.



Татьяна Леухина