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В Мамадышском районе открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт

07:24, 12.02.2021
В Мамадышском районе открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В селе Омары Мамадышского района открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он построен в рамках федеральной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

ФАП отвечает всем стандартам и санитарным нормам. Там есть кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, кабинет хранения лекарственных препаратов, помещения медперсонала, хозяйственный блок.

«Созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению. ФАП оборудован необходимой медицинской техникой, инструментарием, мебелью, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям», — рассказали в Минздраве Татарстана.

Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Лаишевском районе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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