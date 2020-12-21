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В Лаишевском районе Татарстана открыли ФАП

16:08, 21.12.2020
В Лаишевском районе Татарстана открыли ФАП
Фото: Минздрав РТ

В Лаишевском районе в деревне Орел открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП построен по программе «Укрепление первичного звена здравоохранения».

Учреждение сможет обслуживать две тысячи жителей села. Ранее медикам приходилось принимать пациентов в здании местного сельского клуба.

Здание построено по типу блочно-модульной конструкции. ФАП оснащен аппаратом ЭКГ, пульсоксиметром, тонометром для измерения внутриглазного давления. В здании есть прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, для дезинфицирующих растворов, сообщается на сайте Минздрава РТ.

Ранее ФАП открыли в Высокогорском районе РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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