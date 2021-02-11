Росстат: в России бензин подорожал на 15 копеек за неделю

Фото: Максим Платонов (архив)

Росстат подсчитал, что средние цены за бензин в России к 7 февраля достигли 46,72 рубля за литр. Таким образом за неделю они выросли на 15 копеек.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 15 копеек — до 44,02 рубля за литр, говорится в материалах статистического ведомства. Такой же скачок показал и Аи-95, достигший стоимости в 47,69 рубля за литр. Стоимость бензина Аи-98 возросла на 14 копеек и составила 54,25 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 6 копеек — до 49,02 рубля за литр.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 61 российском регионе, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске — на 1,9%, Владивостоке — на 1,5% и Горно-Алтайске — на 1,2%. Снижение цен наблюдалось в Кызыле — на 0,4%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане бензин дорожает третью неделю подряд. За это время 92-й в республике подорожал на 25 копеек, а 95-й — на 28 копеек.