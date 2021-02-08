В Татарстане цены на бензин растут третью неделю подряд — видео

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В Татарстане уже третью неделю растут цены на бензин. В среднем 92-й подорожал на 25, а 95-й — на 28 копеек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Власти республики делают упор на сравнении с другими регионами Приволжья. Действительно, в ПФО есть субъекты, где топливо стоит еще больше.

«С июля 2020 года до конца января у нас цены оставались неизменными», — рассказал начальник управления рационального использования ТЭР в РТ Роберт Гилязиев.

Владельцы АЗС отмечают, что подорожание связано с ростом оптовых цен.

Напомним, «Реальное время» писало, что стоимость топлива в Татарстане достигла максимальных значений. Это исторический рекорд. Эксперты связывают скачок с налоговой политикой в РФ.

«Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний, не по вине цены нефти на международном рынке», — заявил партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.

