В Казани в электронную систему учета захоронений внесено более 260 тыс. могил

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Казани в электронную систему учета захоронений на сегодняшний день внесено более 260 тыс. могил. Данные собраны с 11 городских кладбищ, рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

Всего в ведении исполкома Казани находятся 36 кладбищ общей площадью 412,8 га, сообщается на сайте мэрии города.

Ишкин отметил, что продолжается работа по благоустройству казанских кладбищ, в том числе ведется их очистка от снега. В прошлом году с их территории вывезли более 19,7 тыс. кубометров коммунальных отходов и спилили примерно 700 аварийных деревьев.

Фото: realnoevremya.ru

Ишкин также напомнил, что в 2020 году в Казани на Мамадышском тракте начал работать похоронный комплекс «Курган», в состав которого входят два общественных кладбища общей площадью 77,7 га.

В августе прошлого года власти Казани утвердили правила организации работ с намогильными сооружениям на кладбищах города. Они запрещают завышать ограду более чем на 50 см от земли, на нее нельзя навешивать острые и режущие элементы. У намогильных сооружений не должно быть частей, выступающих за пределы могильного участка, они не должны создавать угрозу здоровью посетителей и работников кладбища.



Татьяна Демина