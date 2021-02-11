Российские банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

До 1 октября текущего года российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций граждан в Системе быстрых платежей (СБП) на общую сумму не

менее 150 тыс. рублей в течение операционного дня. Об этом говорится в проекте указания Банка России.

«Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — отмечается на сайте Центрального банка России.



Помимо этого, с 1 апреля 2022 года банки-участники Системы быстрых платежей будут обязаны обеспечить своих клиент возможностью оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБП (СБПэй), разработанного Национальной системой платежных карт.

С помощью него человек сканирует QR-код и расплачивается через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают этот способ оплаты.

Фото: pexels.com

С 1 января использовать СБП должны банки с универсальной лицензией, которые работают с платежной системой «Мир» и соответствуют другим критериям. Всего таких банков 195. По данным Центробанка РФ на начало января, пять банков России не подключились к системе быстрых платежей.

Татьяна Демина