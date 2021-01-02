Пять банков не подключились к системе быстрых платежей к началу года

Фото: Максим Платонов (архив)

Центробанк отчитался о подключении почти всех работающих в России банков к системе быстрых платежей. Пока вне ее остаются только пять кредитных организаций.

С 1 января использовать СБП должны банки с универсальной лицензией, которые работают с платежной системой «Мир» и соответствуют другим критериям. Всего таких банков 195, с СБП пока работают 190.

«До 1 января к СБП должны подключиться банки с универсальной лицензией, которые одновременно являются и участниками платежной системы «Мир», а также соответствуют ряду других критериев. Всего таких банков в нашей банковской системе на сегодня 195. В настоящий момент 190 из них уже подключены к СБП», — уточняет ТАСС.

СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках. Система была запущена в начале 2019 года. Сейчас переводы до 100 тысяч рублей в рамках СБП бесплатны, за них будут брать деньги после 2022 года.

С конца ноября российские банки с лицензией брокера могут предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через систему быстрых платежей. Сейчас инвесторы платят за пополнение брокерского счета со счета в другом банке до 1,8% от суммы. Как ожидается, при переводах через СБП не только сократится этот показатель (до 0,4%), но и в несколько раз вырастет возможная сумма перевода.