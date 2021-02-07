Мобильная бригада фонда «Сила в детях» начала выезжать к детям-инвалидам в районы Татарстана

В Татарстане мобильная благотворительного бригада фонда «Сила в детях» начала выезжать к детям-инвалидам в отдаленные районы республики. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Врачи бригады «Мобильная помощь» помогают детям-инвалидам в малообеспеченных, многодетных и приемных семьях. Детей можно обследовать на профессиональном оборудовании — проверить работу сердца, опорно-двигательного аппарата, а еще получить консультацию невролога или психиатра.

На текущий год запланировано провести 600 приемов в девяти районах РТ.

О том, что бригада фонда приняла решение выезжать к детям-инвалидам в районы, сообщалось в конце января.

Маргарита Головатенко