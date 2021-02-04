В Татарстане средняя ипотечная ставка в 2020 году составила 7,6%

В январе — декабре 2020 года в Татарстане средняя ипотечная ставка составила 7,6%. Для сравнения, в 2018 году она равнялась 9,53%, а в 2019-м — 9,82%, следует из материалов Центробанка РФ.

Минимальное значение средних ставок в Приволжском федеральном округе в 2020 году зарегистрировано в Чувашии — 7,18%, Пензенской области — 7,21% и в Удмуртии — 7,23%. Самая высокая средняя ставка по ипотеке в ПФО была зафиксирована в Самарской области — 7,81%.

Источник: cbr.ru

В целом по России в прошлом году минимальная ставка по ипотечному кредиту была в республике Саха (Якутия) — 6,3%, а максимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (8,35%) и Тыве (8,22%).

Согласно данным Центробанка, в России средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в целом снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре прошлого года.

Напомним, в 2021 году правительство планирует продолжить работу по снижению процентных ставок по ипотеке. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ее показатель в текущем году составит ниже 8%.



Татьяна Демина