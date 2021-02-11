В казанском Кремле прокомментировали обращение жителей поселка Подсолнухи в Следственный комитет РФ
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала обращение жителей поселка Подсолнухи в Следственный комитет России. Напомним, в поселке второй году уже не могут организовать транспортное сообщение.
— Сначала пусть пройдет проверка, и будет понятно, насколько нарушено законодательство или не нарушено. Говорить о принятии кадровых решений, пока не завершен процесс, крайне рано, — сказала Галимова.
По ее словам, история с Подсолнухами известна. Спикер напомнила, что история, связанная с обеспечением инфраструктурой тех территорий, на которых выдаются земельные участки для многодетных семей, к сожалению, имеет общероссийскую тенденцию, поскольку это федеральный проект. И это происходит не только с Подсолнухами, но и с другими зонами, особенно вблизи крупных городов.
— К сожалению, там финансируется только часть выделения самой земли, а с точки зрения организации инфраструктуры — достаточно болезненный вопрос для всей России, потому что требует колоссальных вливаний, потому что надо обеспечивать и дорогами, и электросетями. Конечно, прежде всего ложится даже не на сами регионы, а сколько на муниципалитеты, которые существенно ограничены. И на каждом уровне каждый муниципалитет старается искать свои возможности, — отметила руководитель пресс-службы президента РТ.
Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей микрорайона Подсолнухи в Тукаевском районе Татарстана. Он поручил руководству СУ СК РФ по РТ разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.
Ранее глава Тукаевского района Фаил Камаев обратился к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой помочь финансированием для строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи.
Год назад Верховный суд Татарстана обязал администрацию Тукаевского района обеспечить транспортную доступность жителям микрорайона Подсолнухи. Граждане жаловались на бездействие муниципальных властей.Общество Татарстан
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