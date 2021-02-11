Галимова: «В казанском Кремле, по-моему, только и слышно о жалобах казанских перевозчиков»

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали жалобы перевозчиков Казани на тахографы. «В казанском Кремле, по-моему, только и слышно о жалобах казанских перевозчиков. Есть законодательство, которое всем нужно соблюдать», — заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что если есть какие-то вопросы относительно применения тахографов, то их надо решать с соответствующими органами: либо в законодательном порядке, либо с муниципалитетами.

«Нужно вопрос не просто публично заострять, нужно работать, работать с теми людьми, которые могут как-то подкорректировать или принять какие-то дополнительные меры, чтобы учесть интересы и перевозчиков, и интересы безопасности перевозки людей, которыми, собственно, занимаются перевозчики», — сказала Галимова.



Сергей Темляков заявил, что из-за введения тахографов в следующем году автобусы в Казани могут начать ходить лишь в первой половине дня либо во второй. Фото: Максим Платонов

Ранее председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков заявил, что из-за введения тахографов в следующем году автобусы в Казани могут начать ходить лишь в первой половине дня либо во второй. При этом даже сейчас стоит острая нехватка кадров. В отделах кадров автотранспортных предприятий 1 209 открытых вакансий водителей и кондукторов. В ассоциации призывают принять меры и поднять престиж профессии водителя автобуса.

Тахограф — это прибор, контролирующий соблюдение водителем режима труда и отдыха. Тахографы должны быть введены в обязательном порядке до конца этого года. По мнению Темлякова, это приведет к острой нехватке кадров, так как один водитель сможет находиться на смене лишь восемь часов.

В последние месяцы перевозчики предлагали вводить дифференцированный тариф — по 35 рублей за наличный расчет, сохранив стоимость в 30 рублей за безналичный расчет. Фото: Максим Платонов

Добавим, что ранее республиканские перевозчики неоднократно заявляли о своих проблемах в публичном поле — наиболее остро стояла дискуссия о повышении стоимости проезда в Казани. В последние месяцы перевозчики предлагали вводить дифференцированный тариф — по 35 рублей за наличный расчет, сохранив стоимость в 30 рублей за безналичный расчет. Этот вопрос также комментировали в казанском Кремле: Лилия Галимова отмечала, что повышение стоимости проезда находится в компетенции Госкомитета РТ по тарифам, и решение должно приниматься исходя из того, насколько обоснованно и на какую сумму было бы обоснованно вводить дифференциальные по стоимости билеты.



Дарья Пинегина