В следующем году автобусы в Казани могут начать ходить лишь в первой половине дня

В следующем году автобусы в Казани могут начать ходить лишь в первой половине дня, либо во второй. Причина — введение тахографов, заявил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Тахограф — это прибор, контролирующий соблюдение водителем режима труда и отдыха. Они должны быть введены в обязательном порядке до конца этого года. По мнению Темлякова, это приведет к острой нехватке кадров.

«С 1 января 2022 года водителям подработать после смены за дополнительную оплату уже не получится. У каждого водителя будет индивидуальная карта, он должен будет вставить ее в тахограф при открытии смены. Спустя 8 часов прибор оповестит о закрытии смены. Продолжить путь водитель дальше не сможет. Ему на замену должен будет прийти другой водитель автобуса. Теперь давайте считать. Из гаража водитель выезжает в 4 часа утра. До скольки в 2022 году должны ходить автобусы? Допустим до 12 часов ночи. Получается на один автобус нужно три водителя (третий водитель работает полсмены)», — объясняет председатель Ассоциации АТП.

Фото: kzn.ru

При этом даже сейчас стоит острая нехватка кадров. В отделах кадров автотранспортных предприятий 1 209 открытых вакансий водителей и кондукторов. В ассоциации призывают принять меры и поднять престиж профессии водителя автобуса.

Ольга Плешкова