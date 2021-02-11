Эксперты ВОЗ допустили появление коронавируса ранее декабря 2019 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что COVID-19 в Китае мог появиться раньше декабря 2019 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В статье говорится о том, что в октябре 2019 года в больницы в центральной части Китая (провинция Хубэй) поступили около 90 человек с симптомами, похожими на те, что возникают при заболевании коронавирусом. Неопровержимых доказательств, что эти пациенты были больны COVID-19, пока нет.

«Необходимы дальнейшие исследования образцов крови», — заявил Питер Бен Эмбарек, возглавивший делегацию ВОЗ, посетившую Китай с целью выяснения происхождения коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятную гипотезу происхождения коронавируса: передача от животного к человеку через промежуточное звено. Появление COVID-19 в результате лабораторного инцидента в организации считают маловероятным.



Ранее ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета выдвинули предположение о том, что к эволюционированию и распространению SARS-CoV-2 могло привести переселение летучих мышей в Китае на фоне изменения климата.

Татьяна Демина