Власти Чечни пояснили отмену масочного режима в республике

Спикер парламента Чечни Магомет Даудов объяснил, почему власти республики отменяют масочный режим. Он подчеркнул, что рекомендация носить СИЗы остается, но теперь в республике не будут штрафовать за их отсутствие.

«Маски по-прежнему рекомендуется носить желающим, тем кто еще не переболел, тем, кто вакцинировался, но иммунитет еще не сформировался», — заявил Даудов в прямом эфире Instagram (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, решение об отмене масочного режима принято на основе анализа ситуации, связанной со значительным снижением заболеваемости. За прошедшие сутки в Чечне зафиксировали 21 случай заражения. К тому же в республике активно идет вакцинация, добавил спикер чеченского парламента.

Напомним, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене масочного режима в республике. После этого глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что отменять обязательное ношение масок пока рано.

