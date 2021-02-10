В Казани в среду пробки из-за ДТП достигли 9 баллов

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В Казани в среду вечером (по состоянию на 17.29) наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Некоторые пробки образовались из-за ДТП: на ул. Васильченко, ул. Декабристов, ул. Вахитова, ул. Фатыха Амирхана, ул. Аделя Кутуя, Сибирском тракте, проспекте Победы, ул. Максимова. Сразу две аварии наблюдаются на ул. Николая Ершова. Движение там затруднено в обе стороны.

Также заторы образовались на улицах Вишневского, Космонавтов, Журналистов, Пушкина, Лево-Булачной, Фатыха Амирхана, Ибрагимова, Тэцевской, Копылова.

7-балльные пробки на дорогах Казани наблюдались сегодня утром.