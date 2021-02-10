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Утро в Казани началось с пробок в 7 баллов

07:53, 10.02.2021
Утро в Казани началось с пробок в 7 баллов
Фото: kzn.ru

В Казани утром снова наблюдаются сильные пробки. К 8 утра дорожная ситуация в сервисе «Яндекс.Карты» оценивается в 7 баллов.

Заторы наблюдаются на Сибирском тракте с переходом в улицу Николая Ершова, улице Космонавтов, Аграрной, Альберта Камалеева. Стоят улицы Гвардейская, Аделя Кутуя, Патриса Лулумбы.

Заторы образовались на въезде в город со стороны Дербышек, пробка начинается от трассы М-7. Также стоят Горьковское шоссе, Мамадышский тракт, улица Центральная в Салмачах. Затруднен въезд со стороны Авиастроительного района.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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