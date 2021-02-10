Казанский «Зенит» разгромил «Берлин» в матче Лиги чемпионов

«Зенит-Казань» дома крупно обыграл немецкий клуб «Берлин» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.

Казанской команде для победы понадобилось три сета.

Благодаря этому результату подопечные Владимира Алекно укрепили лидерство в таблице своей группы. «Берлин» после поражения остался на второй строчке.

Отметим, что «Зенит-Казань» пока идет без поражений на турнире.

«Берлин» (Берлин) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (18:25, 16:25, 14:25).



