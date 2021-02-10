В мэрии Казани прокомментировали данные об отключении светофоров в городе

Фото: Максим Платонов

В мэрии Казани прокомментировали сообщения о светофорах, которые перестали работать минувшим днем. Они выходили из строя в связи с погодными условиями.

Светофорный объект на перекрестке улиц Нурсултана Назарбаева и Островского работает в штатном режиме, отключений не было. Светофор на перекрестке улиц Качалова и Ипподромной отключили 7 февраля в связи с повреждением оборудования вследствие уборки снега с крыши близстоящего дома. Вчера, 9 февраля, его работу восстановили.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Светофор на перекрестке улиц Мамадышский тракт и Аббасова отключили 5 февраля из-за погоды, в тот же день его работу восстановили.

«Учитывая погодные условия (ледяной дождь, снегопады, резкое изменение температуры), ряд светофорных объектов выходил из строя, их работа оперативно восстанавливалась специалистами МКУ «АСУДД» г. Казани», — сообщили «Реальному времени» в мэрии столицы РТ.

По всем вопросам, касающимся работы светофорных объектов на территории Казани, жители могут звонить по круглосуточному телефону диспетчерской службы МКУ «АСУДД» г. Казани: 562-44-09.

Жалобы на неработающие светофоры в Казани появились вчера. Всего за последние две недели на «Народный контроль» поступило около полдюжины жалоб. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина