«Динамо-Ак Барс» вернуло лидерство в женской Суперлиге по волейболу

«Динамо-Ак Барс» во второй раз за два дня обыграло «Минчанку» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги по волейболу среди женщин.

Казанские волейболистки без труда выиграли две первые партии, после чего гости смогли переломить ход встречи и выиграли следующий сет. В четвертой партии подопечные Гилязутдинова вырвали итоговую победу.

Благодаря этому результату «Динамо-Ак Барс» вернулось на первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе казанской команды стало 52 очка. Они опередили волейболисток московского «Динамо», у которых есть один матч в запасе.

Напомним, ранее волейболист казанского «Зенита» Вольвич продлил контракт с клубом.

«Динамо-Ак Барс» — «Минчанка» — 3:1 (25:17, 25:11, 23:25, 26:24)