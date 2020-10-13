Абдуллазянов Рустем Эдвардович
Общая информация
Образование
2009 г. — окончил КГЭУ бакалавриат по специальности Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, магистратуру по направлению Электроэнергетика.
2019 г. — прошел повышение квалификации по направлению «Особенности реализации интегративного образовательного процесса для студентов — инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в ФГБОУ ВО «КГЭУ».
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность
С 2018 г. — генеральный директор ГУП РТ «Электрические сети».
Доцент, преподает в ФГБОУ ВО «КГЭУ» дисциплину «Релейная защита и автоматизация элекроэнергетических систем».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, ул Бондаренко, 3
- Телефон: (843) 572-08-74
- Email: guprtes@gridcom-rt.ru
- Сайт: http://elseti-rt.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020