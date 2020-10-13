Абдуллазянов Рустем Эдвардович

Общая информация

Образование

2009 г. — окончил КГЭУ бакалавриат по специальности Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, магистратуру по направлению Электроэнергетика.

2019 г. — прошел повышение квалификации по направлению «Особенности реализации интегративного образовательного процесса для студентов — инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в ФГБОУ ВО «КГЭУ».

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность

С 2018 г. — генеральный директор ГУП РТ «Электрические сети».

Доцент, преподает в ФГБОУ ВО «КГЭУ» дисциплину «Релейная защита и автоматизация элекроэнергетических систем».

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